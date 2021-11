A kocsi hátulján lévő felirat alapján ez egy Mercedes-Benz SLK 230, ami jó, mert amúgy elég nehéz ráismerni, tulajdonosa ugyanis olasz szuperautót akart csinálni belőle. Ennek megfelelően két felfelé nyíló ajtót kapott, amire mindenki egyből fel fogja kapni a fejét.

A karosszériát kiegészítették új lökhárítókkal elől és hátul is, előre egy fekete hűtőrácsot szereltek és a fényszórókra is került egy fedlap. Az első negyedpaneleken nagy uszonyok láthatóak feketében, ezt is az SLR McLarentől leshették el.

Vörös küllőjű felnik, a kerékívek, a hátsó szárny és a kifejezetten csinos diffúzor zárja a külső módosítások sorát, de belül sem maradt minden ugyanolyan, az üléseket és a kormányt ugyanis már vörös/fekete bőr borítja. A műszerfalon egy elég ízléstelen, állati bundából készült szőrme is van.

Valószínűleg a motorhoz nem nyúlt a tulajdonosa, de emiatt nem kell aggódni, mert az SLK 230 már a gyárból is egy olyan 2,3-literes, négyhengeres, kompresszoros motorral jött ki, ami 190 lóerőt és 280 Nm-es nyomatékot termelt. Eléggé olcsó amúgy, az 55 millió vietnámi dong nagyjából 775 ezer forintnak felel meg.

