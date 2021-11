A vállalat utolsó belsőégésű motorral szerelt sportkocsiját júliusban mutatták be, most pedig egy fotózáson vett részt New York utcáin. Ez azonban nem akármilyen Emira, hanem a legdrágább az összes közül, hiszen a V6-os verzióval szerelték, Shadow Grey színűre festették, és megkapta a First Edition jelzőt.

53 Fotó

Az ára 93 ezer dollár, azonban az AMG motoros verzió már 74 900 dollártól kapható – írja a motor1. A Toyota kompresszoros V6-osával szerelt Emira csak jövő ősszel kerül gyártásba az amerikai piacra, a négyliteres konfiguráció First Edition kivitelben nem sokkal ezután következik. A korábban említett alapmodell a tervek szerint 2023-ban érkezik az Egyesült Államokba.

Ez a modell már megjárta Floridát és New Yorkot, onnan Las Vegasba megy, majd folytatódik a turné:

11/17 - Lotus of Bellevue (Washington)

11/20 - Galpin Lotus (Los Angeles, Kalifornia)

11/24 - Lotus of Austin (Texas)

11/27 - Lotus of Naples (Florida)

11/29 - Lotus of Orlando (Florida)

12/01 - Lotus of Atlanta (Georgia)

12/04 - Lotus of Glenview (Illinois)

12/05 - Lotus of Indianapolis (Indiana)

12/10 - Lotus of Manhattan (New York)

12/11 - Lotus of North Jersey (New Jersey)

Azonban nem csak az Egyesült Államokat utazza be, korábban már járt az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben és Kuvaitban, jövőre pedig egy európai turnéra is sor kerül.

