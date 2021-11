Közel 10 éve egy triópartnerség köttetett a Daimler és a Renault-Nissan között, melynek eredménye számos közös termék lett, például az Infiniti Q30 és a QX30, melyek a Daimler kompakt autóformájára épülnek, és talán a legjobb példa a közös együttműködésre.

Most azonban úgy tűnik, hogy ennek a történetnek vége, ugyanis miután a Nissan májusban 1,2 milliárd dollárért eladta teljes részesedését a német autógyártóban, majd márciusban a Renault is ugyanígy tett, a Daimler is lépett: 364 millió dolláros részesedésétől kíván megszabadulni.

A Daimler és a Renault-Nissan partnersége gyümölcsöző volt, nézzük például a legújabb Mercedes-Benz Citan, amely a Renault Kangoo kicsit módosított és átnevezett változata. Miután a Nissan Navarából szinte alig adtak el pár példányt, a Daimler kénytelen volt leállítani gyártását 2020 májusában.

Szakértők úgy vélik, hogy a partnerség nem csupán az eladások miatt került bajba, sokkal inkább azért, mert a szövetség korábbi vezérigazgatójának, Carlos Ghosnnak 2018-ban volt egy letartóztatási ügye, ami nem vet túl jó fényt egy ilyen jellegű szövetségre.

