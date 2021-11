A csatorna az általuk épített Big Block Camaróba rakta a motort, amelyet a Chevrolet rendelt meg tőlük a SEMA kiállításra, itt mutatták meg először az erőforrást is. A harmadgenerációs Camaro egy korábbi videóban már megszólaltatta a motort, most azonban egy (elvileg) lezárt utcán is végighajtanak vele, és bár pontos adatokat nem tudunk meg ebből a videóból sem, az kiderül, hogy „gyors.”

Egyszer nyitott szelepekkel, egyszer pedig hosszabb ideig hajtva a Camaro bebizonyítja, hogy a 10,3-literes V8-as iszonyat hangos. A motor, melyen még dolgoznak, kicsit egyenetlenül pulzál, de minden hangja sejteti, hogy eszméletlen teljesítmény rejlik benne.

Még az egyik rajta dolgozó szerelőt, Alex Grimmet is ledöbbentette az erőforrás, miután beülhetett a kocsiba, mondván, hiába az ezer lóerő, egyáltalán nem esett nehezére vezetni a kocsit.

Mivel kezdtek kifutni az időből, visszavitték a műhelybe, hogy befejezzék. Még a kiállítás előtt egy nappal is dolgoztak rajta és bár teljes erejét még mindig nem láthattunk, biztosak lehetünk benne, hogy a ZZ632-essel felszerelt autókról rengeteg videót fogunk még látni a jövőben.

