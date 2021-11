A Hongqi személyében Kína egyik legöregebb és legtekintélyesebb autógyártóját tisztelhetjük. 1958 óta létezik, és tulajdonképpen a Népköztársaság legrégebbi autógyártója, amely főként a kormánytisztviselőknek szánt modelljeiről ismert.

A Hongqi most úgy döntött, átáll a hétköznapi vásárlóknak szánt autók értékesítésére, az eredmény pedig néhány egészen elképesztő termék.

A kínálat egyik legújabb tagja az úgynevezett E-HS9, amely egy BMW X7, vagy még inkább iX méretű, kizárólag elektromos hajtásláncokkal hajtott luxus-SUV. Miután néhány európai vlogger már véleményezte ezt a modellt, most a YouTube-on található Wheelsboy csatornán is kielemezték. Az autóról fotók is készültek, amit a galériában csatoltunk.

18 Fotó

Kezdve a nyilvánvalóval - az E-HS9 impozáns formatervével - tagadhatatlan, hogy ennek a járműnek megvan a maga kisugárzása. Ránézésre úgy nézhet ki, mintha a Lincoln, a Hyundai és a BMW termékeinek keveréke lenne. Az oldalprofil a ferde tetővonallal és kéttónusú fényezéssel vitán felül gyönyörű.

Az E-HS9-ben azonban az utastér jó eséllyel még a külsőnél is lenyűgözőbb. Ahogy a videóból és a mellékelt galériából is látszik, számtalan funkciót találunk itt, és persze a legmodernebb technológiából sincs hiány. Ahogy a videó készítője is megfogalmazza, a SUV belsejében egyfajta régimódi luxusérzet uralkodik, hasonlóan például néhány régebbi Cadillac modellhez.

A videóban bemutatott E-HS9 az erősebb elektromos hajtásláncot kapta. Két villanymotort használ, amelyek együttes teljesítménye 544 lóerő (405 kilowatt), ami alig több mint négy másodperc alatti 0-60 mérföld/órás (0-96 kilométer/óra) sprinthez elegendő.

