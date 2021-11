A Lada modelljei közül a Niva Travel a civilizáltabb és megfizethetőbb kis SUV, amelynek eredete a 2003 és 2020 között gyártott Chevrolet Nivára vezethető vissza. Mellette ott van még a Niva Legend, amely a klasszikus Niva terepjáró kissé modernizált változata. De vajon méltó-e ez a crossover a méltóságteljes nevéhez?

A Carwow munkatársai úgy döntöttek, hogy kipróbálják a 2021-es modellévre tervezett Niva Legendet. A YouTube-on közzétett videójuk egy hosszú, 17 perces ismertető egy olyan autóról, amelyet valószínűleg nem fogunk belátható időn belül az utakon látni.

Mat Watson, a csatorna házigazdája bevallja, hogy mindig is szeretett volna vezetni egy Nivát, mivel valami különlegesnek kell lennie egy 4x4-es autóban, amely a jelenlegi árfolyamon 23 400 dollárba, vagyis nagyjából 7,5 millió forintba kerül.

Van valami nagyon ellentmondásos a Niva Legend formatervében. Egyrészt nyilvánvalóan minden szempontból eléggé elavult, mégis vannak olyan trendek - például az elülső rész fordított kialakítása a fényszórók feletti indexekkel és a modern crossoverre emlékeztető általános ferdehátú forma - amelyek miatt egy kicsit megelőzi korát. Ne feledjük, hogy a Niva Legend először 1977-ben jelent meg, Lada Niva néven.

Nagy ablakok, robosztus lökhárítók, és valódi kipufogócső krómdíszítés helyett – nem igazán lehet ok panaszra. Hasonló a helyzet az utastérben is, ahol ugyan többnyire olcsó anyagok vannak, de a videón látható autóban fűthető első ülések, elektromos ablakok és légkondicionáló is található. Mi kell ennél több egy letisztult terepjáróban?

A motorháztető alatt a Niva Legend 1,7 literes szívó benzinmotorja 83 lóerőre (62 kilowatt) képes. Az erő egy ötfokozatú kézi sebességváltón keresztül jut el mind a négy kerékhez.

