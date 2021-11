Most láthatjuk a GT4 RS-t első alkalommal így, mivel amikor a Porsche leleplezte a prototípust, az első kerékíveken még volt pár matrica. A karosszéria meglepő módon agresszívebb még a GT4-nél is. Az első lökhárító hasonló, de a splitter a nagyobb oldalsó uszonyaival jóval hangsúlyosabb. A sárvédőkön és a motorháztetőn is vannak nyílások és a felni-gumi kombó is új.

27 Fotó

Oldalt további hűtőnyílásokat látni a hátsó háromszögablak helyén, azonban leghátul van a legtöbb nyalánkság, az eddigieknél jóval nagyobb hátsó szárny révén (melyhez a 911 GT3 RS-től lesett el a gyártó trükköket). Ezek oldalfalai le vannak ragasztva, de a GT4 RS logó így is látszik mögöttük. A diffúzorba két kerek kipufogócső van elrejtve.

A modell nemrég 7:04.511-es kört ment a Nürburgringen, ami a GT4 amúgy is szép eredményénél is 23,6 mp-cel gyorsabb. Ebben nagy szerepe lesz a középre rakott négyliteres, szívóboxernek, mely a Cayman GT4 420 lóerejéhez képest „érezhetően” erős lesz, de a 911 GT3 510 lóerejét nem fogja elérni. Egy PDK váltó fogja a hátsó kerékre küldeni az erőt.

A hónap végére tervezett bemutatón mindent megtudhatunk majd az új Porsche 718 Cayman GT4 RS-ről, mely Európában és az Egyesült Államokban is a piacra kerül majd. A Mission R leleplezésével pedig már azt is tudhatjuk, hogy a Cayman és a Boxster új generációja is teljesen elektromos lesz.

Mindeközben a Nissan itthoni PR-menedzsere adott helyzetjelentést a chiphiány hatásairól, amit mondott, az nem feltétlenül biztató. Itt lehet erről többet olvasni.