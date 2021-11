A Tesla Model S Plaid szarvkormánya az elektromos jármű legvitatottak része. A legtöbb tulajdonos csak panaszkodik, azonban egy modellnek a sofőrje a saját kezébe vette az irányítást, és kicserélte a vitatott alkatrészt egy normál kormánykerékre.

Ryan Huber nemrég fejezte be az átalakítást, és feltöltött egy videót a kormánykerékről. „Amikor belevágtam ebbe a projektbe, úgy terveztem, hogy mindent, beleértve a Model 3 kormányt is, olyanra cserélem, amely valójában is működik“ – írja a videó leírásában.

Hozzátette, hogy megszokta a kormányt, azonban a vezérlés még mindig borzalmas. Csak szórakozásból akarta felrakni a kormánykereket, azonban annyira megtetszett neki, hogy nem tér vissza az eredeti verzióhoz.

A videón látható, hogy még a Model 3 kerékgörgőit is működésre bírta a Model S szoftverével. Elmondta, hogy a változtatást teljesen visszafordítható, úgy, hogy egyetlen hardver nem módosul jelentős mértékben.

