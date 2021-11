A nyugat-ausztráliai rendőrség azonosította azt a gyorshajtó sofőrt, amelynek autója elején egy férfi utazott.

A rögzített kép több ok miatt is meglepte a hatóságokat. Egyrészt a Ford rendszáma egy másik járműhöz tartozott, másrészt a motorháztetőn egy fickó feküdt, aki sörözött közben, aki ekkora sebesség mellett egy cseppet sem aggódott a testi épségéért.

Az autó, amely 19 km/h-val túllépte a 100 km/h-s sebességkorlátozást, nem váltana ki nagy érdeklődést az ausztráliai rendőrök körében, azonban a sofőr így 200 dolláros bírságra számíthat, valamint jelentős mennyiségű hibapont is kerül a neve mellé – írja a Car Throttle.

Utas is volt, rajta ül a motorháztetőn és nagyon úgy néz ki, hogy sörözve mutat be a rendőrségi kamerának. A fotók közzététele és az információgyűjtés után a nyugat-ausztráliai rendőrség közölte, hogy sikerült azonosítaniuk a járművet, a sofőrt és a gyorshajtásban részt vevő személyeket is.

Hozzátették, hogy a szabályok semmibe vétele miatt biztosan keményen példát fognak statuálni a törvénysértőkön.

