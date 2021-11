Hazánkban is rendelhető végre a kétféle hosszúságú változatban elérhető, hétszemélyes Multivan, melynek hivatalos listaáraira is fény derült - számolt be a hvg.hu.

A T7-es Multivan hazánkban 13 millió forintról indul, amiért a rövidebbik kivitelű, 136 lóerős 1,5 literes TSI motorral rendelkező alapmodell büszke tulajdonosaivá válhatunk.

A 150 lóerős 2 literes dízelmotorral felszerelt Multivan 15 millió forintról indul, az ennél is erősebb 204 lóerős 2 literes benzines változat pedig 15,8 millió forintról. Mindhárom modell kizárólag 7 fokozatú DSG automata váltóval rendelhető.

A plug-in hibrid Multivan - mely 281 lóerős összteljesítményre képes - 18,2 millió forinról indul, melyhez 6 fokozatú DSG váltó dukál. A zöld rendszámos hibrid Multivan Energetic HT a modell legdrágább verziója, melynek alapára 23,8 millió forint.

