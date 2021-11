Azt már korábban is tudni lehetett, hogy a Lancia kap még egy esélyt a Stellantis iránya alatt, most azonban már az is körvonalazódni kezd, hogy ez hogyan fog lezajlani - számolt be a Totalcar.

Először az európai piacra térhet vissza a márka, miután az elmúlt négy évben már csak az Ypsilon maradt az egykori kínálatból, és az is csupán Olaszországban. Luca Napolitano, a Lancia vezérigazgatója elárulta, hogy Európa néhány fontosabb piacán 2024-től lesznek ismét kaphatók a márka modelljei.

A tervek szerint Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Spanyolországban indítják be először az újbóli bevezetést 2024-ben, máshol csak később érdemes rá számítani.

Az Ypsilon utódján kívül - melyből elektromos változat készül - egy SUV-jellegű modell és egy kompakt ferdehátú modell fejlesztése zajlik jelenleg, így a választékban ez a három autó található majd meg valószínűleg.

