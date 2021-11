Nagy nap volt a november 10. a Rivian számára, hiszen megkezdte a kereskedést a RVIN megjelöléssel a New York-i tőzsdén. Az elektromos autógyártó mintegy 11,9 milliárd dollárt keresett, ami az év legnagyobb eredményének számít, történelmi szinten pedig a hatodik legnagyobb eredmény az amerikai tőzsdén.

A kaliforniai székhelyű autógyártó november 9-i közleményében megerősítette, hogy a kibocsátás során 153 millió részvényt értékesített, részvényenként 78 dollárért, ami jelentősen meghaladja a 72-74 dolláros darabonkénti várakozásokat.

A Rivian értékét most körülbelül 76,4 milliárd dollárra becsülik a részvényopciókat is figyelembe véve. Összehasonlításképpen: egy 2,65 milliárd dolláros kör után januárban 27,6 milliárd dollárra értékelték a vállalatot.

A Bloomberg becslései szerint az IPO részvényekből akár 5 milliárd dollárnyit is vásárolhatnak a Rivian legnagyobb befeketetői, köztük az Amazon, a T. Rowe Price, a Coatue Management, a Franklin Templeton, a Capital Research Global Investors, a D1 Capital, a Third Point Investors, a Blackstone Inc, a Dragoneer Investment Group és a Soros Alapkezelő.

A Rivian tervei szerint a részvények legfeljebb hét százalékát szétosztja azon amerikai ügyfelei között, akik szeptember 30-ig bezárólag előrendelést adtak le.

A tőzsdei bevezetésre nem sokkal azután került sor, hogy a Rivian szeptemberben megkezdte az R1T leszállítását az ügyfeleinek - főként a saját alkalmazottainak. A vállalat az Illinois állambeli Normalban található üzemébem az év végéig mintegy 1200 járművet fog legyártani. A vállalat becslése szerint az éves termelés 2023 végére eléri majd a 150.00 járművet a gyárban.

A Rivian az első félévben közel 1 milliárd dolláros veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi 377 millió dolláros deficittel - derül ki a tőzsdei bevezetés előtt a tőzsdefelügyelethez benyújtott jelentésekből. A harmadik negyedévre akár 1,28 milliárd dolláros veszteséget is jósolnak az R1T gyártásának megkezdésével kapcsolatos költségek miatt.

