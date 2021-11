Erről az egyedi Mustangról nem rég jelentek meg a képek a Redditen, miután kiszúrták egy kereskedés előtt a Dominikai Köztársaságban. A Carscoops szerint nem csak rosszul néz ki, de egyenesen olyan, mint egy hal.

Az autó elejét egy feketére festett hűtőrács uralja, amely olyan masszív, hogy még az Audi legnagyobb egykeretes hűtőrácsát és a Lexus orsós hűtőrácsát is büszkeséggel töltené el – mintha egyetlen hatalmas darab műanyag lenne, több apró kivágással.

Emellett az elülső részen található nagyméretű beömlő is az utángyártott fényszórók alatt, valamint a motorháztetőn is található további légbeömlő, de ezek a gyanú szerint csak díszítőelemek.

Oldalról nézve feltűnik, hogy az autó utángyártott kerekeket is kapott, és még egy oldalra kilépő kipufogócsővel is rendelkezik. A hátsó rész is átalakult egy jellegzetes lökhárítóval és egy nem gyári diffúzorral.

Nem elég, hogy ilyen karosszéria-elemeket kapott, látszik, hogy mennyire rosszul illeszkednek egymáshoz. A panelek hézagai nagyon következetlenek, különösen az első lökhárító és a motorháztető körül, de a hátsó kerekek is bőven túlnyúlnak az íveken.

Mindeközben a Lamborghini elég sértődötten reagált arra, hogy a Countach egykori tervezője elhatárolódott a modell újabb változataitól. A választ itt lehet olvasni.