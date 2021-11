Amikor a Lamborghini felkérte az olasz művészt, Paolo Troilót arra, hogy dolgozzon a Huracánon, ő saját bevallása szerint is meggondolta magát a sebességgel kapcsolatban: „Idő. Mindig is csodáltam a lassúság fogalmát és mindig is ezt tartottam az öröm, a kultúra, a gyönyör és a siker kulcsának. De vannak találkozások, amik megváltoztatnak” – mondta.

14 Fotó

A tehetséges grafikus első megrendelője aneszteziológus apja volt, akinek orvosi konferenciákra vitt előadásainak anatómiai illusztrációját fiatalkorú fia készítette. Évekkel később Troilo festeni kezdett, de nem volt ecsetje, így saját kezét használta eszközként, így készítette el ezt a Lamborghini Huracánt is, mely megváltoztatta véleményét a sebességgel kapcsolatban.

„A Huracán EVO-t látva és kipróbálva rájöttem, hogy azzal is sokat érhetünk el, ha ugyanazt a mennyiségű energiát gyorsan, lendületesen adjuk ki magunkból. Hallottam, ahogy a szél feltámad, a tér beszűkült és az idő eltorzult. Csak a szelet éreztem, ez volt, amivel a múzsára magára festettem, mely megihlette ezeket az érzelmeket, a Huracánra.”

A november 3-án Milánóban leleplezett Minotauro egy kiállításon mutatkozott be, ahol a művész egyéb alkotásait is kiállítják.

Mindeközben Szlovákiában drasztikus változáson mennek keresztül a gyorshajtással kapcsolatos szabályok. A részletekről itt írtunk.