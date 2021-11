A Manhart új projektje a jelenlegi 2-es kupé csúcsmodelljére, az M240i Coupéra épül. A cég mind látványelemekkel, mind mechanikai módosításokkal felvértezi, hogy a lehető legjobban teljesítsen.

Először a kocsi háromliteres, TwinPower biturbós, hathengeres motorját találta meg, amelybe az MHtronik Powerboxot, ami 450 lóerőre és 650 Nm-re emeli a teljesítményt és a nyomatékot. Nem csak a csúcs nő meg azonban, a motor minden fordulatszámon többet fog nyújtani, mint előtte.

A Manhart egy rozsdamentes acélból készült kipufogón is dolgozik állítható szelepekkel, benzinrészecskeszűrő-kiiktatással és katalizátoros leömlőkkel. Utóbbiak 200 cellás katalizátorral is kaphatóak lesznek.

Az autó ábrázatát is különféle elemekkel javítják, ilyenek a 20 colos Concave One felnik fekete küllőkkel és arany csíkkal a futófelületnél. Egy szénszálas splitter és diffúzor mellett új rugókon is dolgoznak, a kínálatban pedig az aranyszínű szegélyek is benne vannak.

