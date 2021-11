A Volkswagen idén nyáron mutatta be a Taigot, mely a Brazíliában már tavaly debütált Nivus európai változata. Most az is kiderült, milyen árcédulákat aggattak a kompakt kupé SUV-ra az európai piacra szánva - számolt be a hvg.hu.

A Taigo Németországban 19.350 euróról, vagyis nagyjából 7 millió forintról indul. Ennyi pénzért egy 95 lóerős, 1 literes háromhengeres TSI benzinmotorral és ötfokozatú kézi sebváltóval felszerelt Taigot kaphatunk.

Ha egy szinttel feljebb lépnénk a felszereltség terén, a Taigo Life-ot 22.440 euróért, azaz körülbelül 8,1 millió forintért kínálják. A 110 lóerővel bíró és hatfokozatú kéziváltóval felszerelt modellért pedig 23.995 eurót, vagyis nagyjából 8,6 millió forintot kell fizetnünk.

Ha ez is kevés lenne, a Taigo hétfokozatú DSG automata váltós változatának alapára 25.655 euró, vagyis körülbelül 9,2 millió forint.

A Taigo Style akár 150 lóerős 1,5 literes négyhengeres motorral is rendelhető, amit 26.675 euróért, vagyis 9,6 millió forintért kínálnak, a sportosabb Taigo R-Line pedig 27.530 euróról, vagyis 9,9 millió forintról indult. A 150 lóerős R-Line csúcsmodell 31.265 euróért, azaz 11,3 millió forintért lehet a miénk.

