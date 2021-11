A Model Y elektromos SUV ugyan nagyobb, mint a Model 3, a Hummer EV mellett még így is csak egy édes kis apróságnak tűnik. Éppen ez lepte meg a Tesla tulajdonosát is, miután kilépett a detroiti Starbucksból, és észrevette, hogy egy valódi monstrum parkol az autója mellett.

Az is igaz, hogy Model Y-t nem éppen arra tervezte a Tesla, hogy olyan járművek mellett álljon ki, mint a Hummer EV, a gyártó egy másik autót ígér erre a célra, mégpedig a várva várt Cybertruckot. A Cybertruck sokkal inkább passzol a Hummer EV méretéhez és típusához.

Mary Barra, a General Motors vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy a Hummer csupán egy a rengeteg elektromos jármű közül, amely segít majd a detroiti autógyártónak legyűrni a Teslát. Barra azt is elárulta, meddig tervezik ezt megtenni, szerinte ugyanis mindez 2025-ig megtörténhet.

De hogy visszakanyarodjunk az eredeti képhez, a Model Y tulajdonosa igen sportszerű kommentárral osztotta azt meg a Redditen.

“Végre közelről is láthattam a Hummer EV-t a helyi Starbucksnál. A Model Y-unk mellett őrültnek tűnik az autó mérete. A négykerék-kormányzást is láthattam működés közben, amikor kihajtottak a parkolóból. Nagyon király, szeretem látni az elektromos járművek több fajtáját is az utakon.”

