A Spyros Panopoulos által alapított SP Automotive éppen olyan, mint többi új sportautógyártó. Nagy ígéretek, számítógéppel generált vázlatok és hangerő - így próbálják felhívni magukra a világ figyelmét.

A Totalcar beszámolója szerint az SP azonban ennél is meredekebb dolgokat ígért, méghozzá a Chaos nevet viselő sportkocsival. A Chaos egy saját fejlesztésű, négyliteres V10-es motort kap a vállalat tervei szerint, amit legalább részben 3D nyomtatással készülő alumínium és magnézium alkatrészekből raknak össze - és 3065 lóerővel bír.

Ezzel a motorral a Chaos az SP szerint 1,55 másodperc alatt gyorsulna 0-ról 100-ra, negyed mérföldet alig 7,5 másodperc alatt tenne meg, végsebessége pedig átlépné az 500 km/órát. Mindezért csupán 14,4 millió eurót kérnének.

Ha ez nem lenne elég, a vállalat honlapján látható portfólióból az derül ki, hogy a cég a repülőgép-gyártásban, az űrutazásban, a tengerészetben, a nemzetvédelmi eszközökben és az orvostudományban is otthon van. Éppen ezért meglepő, hogy a vállalat neve gyakorlatilag ismeretlen.

Az internet népe is megtalálta Spyros Panopulost, a cég alapítóját, aki szerint “gyűlölködők” próbálják meg “kétségbe vonni az eredményeit”. A vállalkozó fel is töltött egy videót a Chaos sportautóról, vagyis egy lepel alatt rejtőzködő járműről, ami feltételezhetően a modell prototípusa. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy képes-e arra, amit az SP ígér.

