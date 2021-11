Szóval, mit nyújt a Dawn? Először is, egyedülálló pozíciót a kínálatban: a Dawn ugyanis az egyetlen olyan vászontetős modell, amelyet még mindig a Rolls-Royce-tól lehet megvásárolni. Ahogy azt már sokan sejtik, a Dawn ugyanarra a platformra épül, mint a Wraith, mivel ezek az egyetlen olyan modellek a Rolls-Royce kínálatában, amelyek nem az új Architecture of Luxury modellre épülnek. Az olyan autók, mint a Phantom, a Cullinan és most a Ghost már az új platformon futnak.

Ennek ellenére a Rolls-Royce szerint a Dawn karosszériaelemeinek 80 százaléka egyedi, szemben a Wraith-tel. Hogy jól néz-e ki? Mat szerint igen, és ha valaki olyan szerencsés, hogy lát egyet a közutakon, azonnal észre fogja venni, hogy mekkora tekintélye van az utakon.

Egy másik érdekes részlet, hogy a Dawn Black Badge kivitelben valódi kipufogóvégeket kapott, pontosabban hatot, hármat az autó mindkét oldalán.

Az utastérben a minőség a Mat szerint felülmúlhatatlan. Minden tapintásra kifogástalan, egész egyszerűen nincs mibe belekötni. Még a helykínálat is elegendő, beleértve a hátsó üléseket is, ahol a kabriók minden méretben jellemzően problémákkal küzdenek. A Dawn azonban nem, sőt, még fűthető üléseket is kapunk hátul. A vezetés része lesz azonban a legfontosabb, és Mat igen részletes képet fest arról, milyen dicsőséges egy Dawnnal városnézésre menni.

