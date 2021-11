A Novitec komoly szakértelemmel rendelkezik a Ferrarik átalakításában, hiszen amióta az eszünket tudjuk, a maranellóiakkal dolgozik. Most az F8 Spideren volt a sor, hogy megkapja az utólagos kezelést, és az eredmény nem kevesebb, mint pazar. Egy Ferrari – legyen az klasszikus vagy modern – sok tekintetet vonz, de ha rádobunk egy lila karosszériát, akkor egy olyan fenevadat kapunk, amiről nem lehet levenni a szemünket.

A 488 Spider utódjára szabott N-Largo készlet a hátsó tengelyen 211 centiméterrel szélesebbé teszi a Ferrarit, miután hozzáadták az egyedi hátsó karosszériaszélesítéseket – ezek 13 centiméterrel vaskosabbak, mint a szériamodellé. A súlycsökkentés érdekében a Novitec karosszériája szénszálas anyagból készült, és az első sárvédőknél hét centiméterrel szélesebbé teszi az olasz bestia izmosabb megjelenését.

12 Fotó

A Novitec az eredeti kerekeket egy 21 colos, kovácsolt Vossen keréktárcsára cserélte. Ezek nem kevesebb, mint 72 különböző színben kaphatók, ráadásul csiszolt és polírozott kivitelben is, és 255/30 ZR21-es gumival vannak megspékelve. Az új, merevebb rugók körülbelül 35 milliméterrel közelebb hozták az F8 Spidert az úthoz, ami még drámaibb vezetési élményt eredményez.

De a csomag nem lenne teljes a motoron végzett változtatások nélkül, és a Novitec dolgozott is a duplaturbós V8-ason, hogy komoly teljesítményt hozzon ki belőle. Mostantól 97 lóerős plusz teljesítményt produkál, így a 3,9 literes egység teljesítménye elérte a masszív 807 lóerőt. A forgatónyomaték is jelentősen nőtt, most már 903 Nm-rel dolgozik a fenevad.

Az újonnan felszabadult izomerő jóvoltából a Ferrari F8 Spider 2,6 másodperc alatt képes álló helyzetből 100 km/órás sebességre gyorsulni, míg a 0-ról 200 km/órás sebességre 7,7 másodperc alatt gyorsul fel, így a csúcssebesség 340 km/óra felett áll meg.

Az Audi közben bemutatta a Kínába szánt csúcsmodelljét, az A8 L Horchot. Itt szedtünk össze mindent, amit érdemes róla tudni.