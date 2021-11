Az Aston Martin a közelmúltban visszatekintett gazdag örökségére, legutóbb egy olyan órával, amely a márka néhány rendkívüli versenygépe előtt tiszteleg. Ez nem jelenti azt, hogy a brit márka megpihen a babérjain, vagy lemondana a jövőről – még mindig várnak ránk olyan fantasztikus alkotások, mint a Vantage V12 RS –, de egy pillanatra elmerül az önszeretetben, amikor minden idők egyik legsikeresebb sportautójára, a V12 Vanquish-re koncentrál.

Az Aston Martin 78 példányt gyűjtött össze az elegáns sportkocsiból, ezzel rekordot állítva fel a V12 Vanquishek eddigi legnagyobb összejövetelén.

Az összejövetelre az Aston Martin Works-ben került sor a Buckinghamshire-i Newport Pagnellben, a márka örökségének otthonában, ahol 2001 és 2007 között a V12 Vanquish, a V12 Vanquish S és a Vanquish S Ultimate Edition modellek mind a 2589 példánya készült. Ezt a találkozót meglehetősen fantáziátlanul Vanquish Daynek nevezték el, és október 31-én, vasárnap került rá sor. Az Egyesült Királyság minden szegletéből érkeztek tulajdonosok, hogy megünnepeljék az autó első szériaváltozatának bemutatása óta eltelt két évtizedet.

Az Aston összegyűjtött néhány autót, hogy bemutassa a V12-es Vanquish jelentőségét, köztük a Project Vantage koncepcióautót és az Aston Martin CALLUM Vanquish 25-öt, a Vanquish modern változatát, amelyet az eredeti tervező, Ian Callum készített. Maga a tervező is ott volt, hogy megünnepelje a V12 Vanquish-t, míg az autó jelenlévő tulajdonosai egy másik csemegét is kaptak. Mindegyikük egy-egy Aston Martin Works ajándékot kapott az eseményen való részvételük megünneplésére. Ez egy apróság, de ha az ember két évtizeden keresztül ápolt egy csúcskategóriás brit sportkocsit, akkor jó, ha vissza is kap valamit.

