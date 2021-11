Az új Civic Type R jelentős előrelépést ígér a leköszönő modellhez képest, amely már most is az elsőkerék-hajtású hot hatchek királyának számít. A Honda tizenegyedik generációs Civicje egy új platformra épül, amely merevebb, mint elődje, ugyanakkor valamivel hosszabb tengelytávval és szélesebb hátsó nyomtávval rendelkezik. Már ezeknek a fejlesztéseknek is különösen nagy hatással kell lenniük az új Civic Type R vezethetőségére.

Minden jel arra mutat, hogy az új autó megtartja a 2,0 literes turbófeltöltős négyhengerest, mint az FK8 Civic Type R, bár kissé átalakítva, hogy a jelenlegi 306 lóerőnél valamivel többet tudjon, és 400 Nm teljesítményt adjon le.

Ennél is több lóerőt és nyomatékot hozzáadni sosem könnyű egy elsőkerék-hajtású platformon, de tekintve, hogy a Honda mérnökei milyen jól megoldották a nyomatékkormányzás kiküszöbölését a leköszönő modellből, gyanítjuk, hogy ki tudják találni a módját annak, hogy mindenféle hátrány nélkül adjanak hozzá némi extra lóerőt.

A Honda kétségtelenül arra törekszik, hogy egy új szériaautó körrekordot állítson fel egy elsőkerék-meghajtású teljesítményű járművel a Nürburgringen. A jelenlegi rekordot 2019 áprilisában a Renault Megane R.S. Trophy-R állította fel 7:40,1 perccel. Ha az új Civic Type R képes lenne a 7:40 alá menni, az óriási eredmény lenne, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a Megane R.S. Trophy-R egy lecsupaszított változat, első versenyülésekkel, hátsó ülések nélkül és bukókerettel.

