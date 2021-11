A 2022-es Honda Civic Si a múlt hónapban debütált, a motorháztető alatt az 1,5 literes turbómotor kissé áthangolt változatával. Az öt ponttal kevesebb lóerő ellenére a megfizethető árú sportos jármű számos más fejlesztést is kapott, amelyek javíthatnak az általános teljesítményén. A Honda most tette közzé az új Civic Si árazási részleteit, amely még idén megérkezik a márkakereskedésekbe.

Az Si felszereltség 27 300 dolláros áron indul, az 1015 dolláros kiszállítás nélkül. Lehetőség van a nyári teljesítményű gumiabroncsokra is, amelyek mindössze 200 dollárért javítják a tapadást és a kezelhetőséget. Csak egy motorválaszték és egyetlen hatfokozatú kézi váltó áll rendelkezésre. Az alapfelszereltség része a korlátozott csúszású differenciálmű és a sportos hangolású felfüggesztés.

7 Fotó

Bár az új Civic Si az elődjéhez képest kevesebbet tud, a Honda büszkén állítja, hogy a szélesebb teljesítménygörbéknek köszönhetően a szedán a hétköznapi vezetési körülmények között sportosabbnak fog tűnni. A négyhengeres turbó most már 300 fordulat/perccel korábban adja le a csúcsnyomatékát, mint az előző generáció, és 6000 és 6500 fordulat/perc között is több teljesítményt tart meg. Ami még ennél is fontosabb, az új, könnyebb, egytömegű lendkeréknek lendületesebb gázreakciót kell biztosítania.

A hatfokozatú kézi sebességváltó eközben 10 százalékkal gyorsabb váltásokat kínál, és a Civic Si történetében először a Civic Type R-ből származó fordulatszám-egyeztető rendszerrel is rendelkezik. Ahogy azt korábban már bejelentették, a hatfokozatú háromfokozatú konfiguráció az egyetlen elérhető sebességváltó az új Civic Si számára.

Az új Si másik mechanikai frissítése a teljesen újrahangolt felfüggesztés formájában érkezik. Mostantól merevebb rugókkal, feszesebb lengéscsillapítókkal, merevebb perselyekkel és vastagabb kipörgésgátlókkal rendelkezik. A kormányrendszer is jelentős frissítéseket kapott, amelyek a Honda szerint jobb kormányérzetet biztosítanak.

Mindeközben előkerült egy videó, amelyen az egykor a Top Gear Stigjének jelmezét is magára öltő Ben Collins megmutatja, mit tud egy Bugatti Chiron. A videót itt lehet megnézni.