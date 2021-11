Mind a MINI Hatch, mind a következő Countryman jövőre mutatkozik be, de egy crossoveren is dolgozik már a cég. A MINI Hatch mindig is a márka fő modellje volt, az új generáció elektromos és benzines formában is elérhető lesz. A cég közleménye alapján úgy tűnik, hogy a belsőégésű motorokról sem mondanak le, amennyiben azok „magas hatékonyságúak.”

A hivatalos képeken látszik, hogy fejlődött a stílusbeli megközelítés. Az új MINI is marad háromajtós és méretei is hasonlóak maradnak az elődökhöz, bár kicsit kisebbnek tűnik nagy fényszórókkal, kisebb túlnyúlással, nagy keréktárcsákkal.

8 Fotó

Bár az ajtó hirdeti, hogy ez egy villanyautó, a motorháztetőn megmarad a légbeömlő, ahogy a hűtőrács is, bár utóbbi zárt lesz. Az álca nem segít elfedni a tetőspoilert és a hátsó fényszórókat is. A cég a beltérről nem tett közzé képeket, de minimalista utastérre számítunk.

A MINI Hatchet a cég oxfordi gyárában készítik majd a FAAR platformra, amely az 1-es BMW, a 2-es Active Tourer, az X1, az X2 és a MINI Countryman alapja is. És ha már megemlítettük, a MINI megerősítette, hogy a következő generációs Countryman kompakt crossoverek közé igazol, szintén benzines és elektromos hajtáslánccal, a BMW lipcsei gyárában készül majd.

Végül, de nem utolsósorban a márka bejelentette, hogy egy kisebb elektromos crossovert is fejlesztenek, mely egy „újonnan épített” kínai gyárban fog készülni 2023-ban, hogy megpróbálja megelőzni a Smart szintén készülő elektromos crossoverét.

A MINI azt is elárulta, hogy 2025-ben fogják bemutatni utolsó új benzines modelljüket. A céljuk az, hogy 2027-ben globális eladásaik 50%-át már a villanyautók adják, a 2030-as évek elejére pedig teljesen átállnának az elektromos járművekre a JCW almárkával együtt, melynek villanyosított konceptjein szintén dolgoznak már.

