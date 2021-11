Koreából érkező hírek szerint a frissített Ioniq 5-be már 32 darab 2,4 kW-os akkumulátormodul kerül a jelenleg Európában és Ázsiában árult modellekben található 30 helyett, ezzel az akkumulátorkapacitást 77,4 kWh-ra emelve – a Kia EV6, mely szintén az E-GMP platformra épül, már eleve ilyen csomaggal fog piacra kerülni.

Az ET News szerint a nagyobb akkumulátorral az Ioniq 5 dél-koreai változatának hatótávja 423 km-ről 480-490 km közé nő majd.

Az információ nem feltétlenül új – ahogy a Carscoops rámutat, már májusban ismert volt, hogy az Egyesült Államokba már eleve a nagyobb akkumulátorcsomaggal érkezik a villanyautó.

A koreai lap hálózaton belüli frissítésekről is szót ejtett, az infotainment rendszer és a vezetési segédletek is kulcsfontosságú frissítések előtt állnak, míg egy hasonló fogja a kocsi V2G funkcióját is aktiválni, aminek segítségével a felhasználók az autó akkumulátoraiból energiát küldhetnek vissza a hálózatba.

