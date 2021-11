Az Audi nem vesztegette az időt a frissített A8 és A8 L – no, meg a Kínába küldött, alaposan megnyújtott A8 L Horch – bemutatója után és azonnal lerántotta a leplet az S8-ról. A sportos szedán kétségtelenül a márka egyik legkívánatosabb modellje, 2022-re pedig az ingolstadti mérnökök nem kavartak bele a nyerő receptbe. A Mercedes-AMG S63 riválisa apróbb változásokkal debütált.

Például a hűtőrács kicsit szélesebb lett és a vízszintes csíkozatot felváltotta egy méhkaptár-szerű textúra, ami sportosabb külsőt kölcsönöz neki. Hasonló megoldás található az A8-hoz először opcióként kapható S Line csomagban is. Ahogy a kisebb kiszerelésekben, az S8 LED-mátrix fényszóróinak textúráját is frissítették, hátra pedig OLED lámpák kerültek.

Az egyes piacokon csak hosszú tengelytávú változatban kapható S8 négy kipufogója tipikus ismertetőjegye egy S-es sportos Audinak. Az összkerék-kormányzás is az alapcsomag része, ahogy a prediktív állítható felfüggesztés és a sportdifferenciál is. További pénzmagért karbon-kerámiafékeket is kérhetünk.

Az Audi S8 szíve továbbra is az ismert négyliteres, biturbós V8-as 563 lóerejével és 800 Nm-es nyomatékával. A luxusszedán ezzel 3,8 mp alatt van százon, ami meglepő egy ilyen nagy és nehéz autótól.

Sajnos egyelőre nincs ennél is erősebb Plus változat, ahogy az az S8 előző generációjával történt. Egy RS8 bemutatására sem vennénk mérget. Az újragondolt S8-as decemberben már meg is vásárolható lesz, 144800 eurós, avagy kb. 50 millió forintos alapáron.

