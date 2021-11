Bár az Audi az elmúlt években ráfeküdt az SUV-kre és crossoverekre, továbbra is az A8-as szedán a csúcsmodelljük. A negyedik generációs zászlóvivő életciklusa második felébe érkezett és a múlt héten bemutatott, csak Kínában árult Horch után az alapverzió is külső-belső újításokkal lett felszerelve.

Kezdjük az elején: Az Audi egykeretes hűtőrácsa szélesebb lett és kicsit jobban megszórták krómmal is. A lökhárítók oldalsó légbeömlői függőlegesebbek lettek, felettük pedig az újratervezett fényszórók 1,3 millió mikrotükör alkot mátrixot.

52 Fotó

Az A8 1994-es születése óta először az Audi az A8-ra is elérhetővé tette az S Line opciós csomagot, mely sportosabb elemekkel dobja fel a modellt. Hátul a digitális OLED fényszórók az alapfelszereltség részei, textúrájuk beleillik az újabb Audi-modellek sorába.

A külső változásokat a négy új, metálfényű festés tetőzi be (kétféle kék, egy szürke és egy zöld árnyalat) karöltve az öt matt festéssel. A külső króm és fekete elemek megmaradtak a kocsin.

Az utastér már a frissítés előtt is világszínvonalú volt, így a német luxusmárka csak apróbb változtatásokat eszközölt rajta. Az Audi Virtual Cockpit legfrissebb verziója mellé opcióként a szélvédőre vetített képernyő is kapható, míg a középkonzolra egy 10,1 és egy 8,6 colos képernyő is került. A hátsó ülések elé is került egy-egy 10,1 colos darab.

Míg az A8 L Horch kizárólag egy V6-ossal akarja bevenni Kínát, az európai A8 és A8 L esetében egy három- és egy négyliteres TFSI motorból, egy dízeles és egy hibrid hajtásláncból lehet választani. Ezek már az eddigi modellben is megtalálhatóak voltak enyhehibrid technológiával, egy nyolcsebességes tiptronic váltóval és összkerék-meghajtással. Sajnos a W12-es érkezéséről nincs hír.

A frissített A8-ast decembertől lehet majd megvásárolni, az alapmodell ára Németországban 99500 euró, azaz közel 35 millió forint lesz.

