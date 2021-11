Újra előkerült ez a megmentett Tesla Model 3, amelyet kifejezetten terepjárásra terveztek. A Grind Hard Plumbing Co YouTube csatornát üzemeltető srácok most bemutatják, hogyan is született meg a végeredmény, amelynek létrehozásában Rick Benoit, vagy ismertebb nevén Rich Rebuilds is segédkezett – írja az InsideEVs.

A Grind Hard Plumbing Co korábban nagy terveket szőtt a végső off-road Tesla számára. A munkájuk egy megmentett, kétmotoros összkerékhajtású, totálkáros Model 3 Long Range modellel kezdődött. Rengeteg időt töltöttek az átalakítással, többek között kapott egy 5 centiméteres felfüggesztésemelést, bár egyértelművé teszik, hogy a következő epizódokban még jobban megemelik ezt a „monster truckot“.

Ebben az epizódban a Mad Max Tesla-n a lökhárítót módosították, amelyhez hátrameneti lámpákat, valamint egy vonóhorgot és egy utcai csúszásgátló lemezt is felfogattak.

Úgy döntöttek, hogy ezt egy sorozatban teszik közzé, amely bemutatja az építés menetét.

