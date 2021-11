A Stellantis ambiciózus tervei között szerepel a méretgazdaságosság kihasználása a 14 márka közötti platformmegosztáson keresztül. Az összes márka jövője bizonyos mértékig az elekromosításról szól és a Stellantis jelenleg négy különböző elektromos platformot fejleszt.

Ezek a Peugeot, a Citroen, a DS, a Maserati, a Fiat, a Jeep, a Lancia és az Opel következő modelljeit fogják támogatni. Az utóbbi kettő ezeket használja majd arra, hogy a legendás márkaneveket elektromos járműként újjáélessze.

Az Autocar egy új riportja további fényt derít a Lancia azon szándékára, hogy visszahozza a Delta névre keresztelt elnevezést, amelyet utoljára 2014-ben használtak szériagyártású járművön. A múlt hónapban Luca Napolitano, a Lancia új vezérigazgatója az olasz médiának megerősítette, hogy a Delta 2026-ban visszatér, mint előkelő elektromos autó és „igazi Delta lesz: egy izgalmas autó, a haladás és a technológia manifesztuma".

Azt még korai lenne megmondani, hogy ez az új Delta hogyan fog kinézni, de az biztos, hogy nem sok köze lesz a 80-as és 90-es évek ralilegendájához. Sokkal valószínűbb, hogy hasonló receptet követ majd, mint a 2008-as modell, amelyet luxus és közel prémium kategóriás ferdehátúként pozicionáltak. Az egyetlen különbség azonban a jármű formája lehet, az új modell inkább haszonjármű formát ölt.

Ami az Opel Mantát illeti, az Autocar értesülései szerint egy magasított kupé-szerű négyajtós formát kap. A rendelkezésre álló információk szerint a C- és D-szegmensű autókhoz szánt STLA Medium platformra épülhet, amelyhez a Stellantis szerint akár 104 kWh kapacitású akkumulátor is kerülhet. Ez az architektúra kettős motorok beépítését is lehetővé teszi az összkerékhajtáshoz, ami a Mantában körülbelül 400 lóerő teljesítményt jelenthet.

Az újjáélesztett Manta a 2025-ös modellévre várható, mindössze két évvel azelőtt, hogy az Opel áttérne a kizárólag elektromos járművek gyártására. A Ford Mustang Mach-E, a Hyundai Ioniq 5, a Kia EV6 és a Volkswagen ID 4, illetve azok akkori utódainak vetélytársa lehet.

