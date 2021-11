Az elektromos kisteherautó hatótávját a környezetvédelmi hivatal még nem erősítette meg, de a HummerChat fórum egy felhasználója MyChevrolet applikációjában ráakadhatott némi új infóra.

A felhasználó szerint az alkalmazás frissítése után három elektromos modell volt benne, az új Bolt EV és EUV, illetve a Hummer. Vélhetően nem szándékosan került a frissítésbe utóbbi, azonban mégis ott van, 537 km-es hatótávval. A felhasználó, amikor rákoppintott az infóra, még egy térképet is talált arról, meddig jutna a jelenlegi tartózkodási helyéről ennyivel.

Az alkalmazásban arról nincs infó, hogy konkrétan melyik változat az, amelynek ez lehet a hatótávja, az Autoblog szerint azonban ez inkább csak azért van ott, mert valamit írnia kellett a gyártónak, esetleg ez a cél, amit el akarnak érni például a csúcsmodell Edition 1-gyel, mely először kerül a piacra.

Akármi is a magyarázat, egy 450-550 km-es hatótáv nem meglepő, ugyanis a GMC pont valami hasonlót ígért anno. Egy 200kWh-s akkucsomag lesz benne, amitől azonban iszonyatosan nehéz is lesz, 4 tonna fölé is mehet a súlya.

