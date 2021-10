Kína több részén is korlátozzák, hogy mennyi dízel üzemanyagot lehet egyszerre vásárolni a meredeken emelkedő árak és az akadozó utánpótlás miatt - számolt be a 444.hu a BBC-re hivatkozva.

Az energiaszektor válsága Kínában is jelen van, az ország szén- és földgázhiánnyal küzd, az üzemanyaghiánynak pedig nemzetközi következményei lehetnek, hiszen újabb akadályt gördíthet a már most is küszködő globális ellátási láncok elé.

A kínai közösségi oldalakon panaszkodó teherautósofőrök között voltak, akiknek napokat kellett várnia arra, hogy ismét tankolni tudjanak, egy kamionos pedig arról beszélt, hogy egyszerre csak 100 liter üzemanyagot tankolhat, ami járműve kapacitásának azonban csak a 10 százaléka.

Mattie Bekink elemző szerint az országon belüli fuvarozás nehézségei miatt akadozhat a Kínában gyártott termékek exportja is, Aidan Jao, az AXA Investment kínai piacokkal foglalkozó szakérője pedig arról beszélt, hogy bár a piac a kínai szénhiányt már tudomásul vette, az üzemanyaghiány új helyzetet teremthet.

