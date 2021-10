Nagyjából biztosra vehető, hogy az új Countrymanben nincs semmi mini, mivel kémeink lencsevégre kapták a harmadik generáció prototípusát, amely elég nagynak tűnik. Egy legitim kompakt crossover benyomását kelti, függetlenül attól, hogy hosszról, szélességről vagy magasságról beszélünk. A Mini ugyanis a vadonatúj modellt a hamarosan megjelenő BMW X1-gyel párban gyártja, a duót pedig Lipcsében, az első olyan gyárban szerelik össze, ahol BMW-t és Minit is építenek.

Míg a jelenlegi Countryman Hollandiában áll össze a Bornban működő VDL Nedcar autógyártó vállalatnál, addig a BMW Group házon belülre helyezi át a gyártást, és a crossover a Made in Germany címkét viseli majd. Az első hírek szerint az új legalább 200 milliméterrel hosszabb lesz, ami körülbelül 4,5 méteressé tenné.

24 Fotó

Észrevettük, hogy a teljesen álcázott prototípuson kipufogórendszer van, de a Mini már bejelentette, hogy lesz teljesen elektromos modell is. Ennek van értelme, tekintve, hogy a BMW is készít egy nulla károsanyag-kibocsátású származékot a közelgő belépő szintű crossoveréből, valószínűleg iX1 felirattal. Az álcázás és a megnövelt arányok ellenére már most könnyű megmondani, hogy ez egy Mini (legalábbis névleg), hiszen a brit márkára jellemző dizájnjegyeket viseli, csak éppen felnagyítva.

Az elsőkerék-hajtáson alapuló UKL platform továbbfejlesztett változatán, a BMW terminológiájában FAAR néven ismert platformon fog futni. Ezt úgy tervezték, hogy önmagában vagy egy plug-in hibrid rendszer részeként belsőégésű motorral szerelt járműveket támogasson, valamint a következő Countryman és X1 már megerősített elektromos hajtásláncát.

Mindeközben Csehországban valaki összetörte a mindössze öt darabban létező Pagani Zonda C12 S egyikét. A részletekről itt írtunk.