A trailer egy különleges kihívással kezdődik, amelyet a trió a legutóbbi Brit Nagydíjon hajtott végre, ahol Sebastian Vettel, Antonio Giovinazzi és Lando Norris F1-es pilótákkal álltak össze, miközben egy Aston Martin V8 Vantage F1 Edition, egy McLaren 765LT és egy Alfa Romeo Giulia GTAm versenyautót vezettek. Egyelőre nem világos, hogy miből áll majd ez a kihívás, de az biztos, hogy a silverstone-i pályát is körbe fogják járni.

A Harris, Flintoff és McGuinness által vállalt egyik fő kihívás az lesz, hogy az elektromos Polestar 2-vel, a Mercedes-Benz EQC-vel és az Audi e-tronnal egy terepjárós utazásra indulnak.

Néhány különleges autót is próbára tesznek majd, köztük a Lamborghini Huracan STO-t, az Aston Martin Victor-t és egy jobbkormányos Chevrolet Corvette Stingray-t is. Lesz egy olyan teszt is, amelyen az ikonikus DeLorean DMC-12 is részt vesz.

A pontos novemberi megjelenési dátumot még nem jelentették be, de várhatóan hamarosan többet fogunk tudni.

A trailer néhány héttel azután érkezett, hogy egy brit cég bejelentette, hogy 1000 fontot (427 ezer forintot) fizet valakinek azért, aki végignézi a Top Gear mind a 236 epizódját, hogy megállapítsa, melyik autómárka szerepelt a legtöbbször a műsor 30 különböző évada alatt.

Mindeközben Csehországban valaki összetörte a mindössze öt darabban létező Pagani Zonda C12 S egyikét. A részletekről itt írtunk.