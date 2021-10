A most lefotózott változat már nagyon közel állhat a sorozatgyártásra szánt verzióhoz, amit jól jelez, hogy már takargatni sem nagyon kívánja azt a gyártó. A sportos hangolású modellre felkerült az Alpina splittere és hátsó spoilere is, de megfigyelhetünk egy áttervezett hátsó lökhárítót is, melyben négy kipufogóvég kapott helyet.

Az ötküllős felnik mögött nagy teljesítményű fékrendszer található, és bár ez kívülről nem látható, szinte biztosak lehetünk egy sportos hangolású felfüggesztés érkezésére is, valami hasonlóra, mint ami a B3 alatt is megtalálható.

35 Fotó

Az utastér továbbra is rejtély, ám a múlt tapasztalataiból kiindulva vélhetően ezúttal sem marad majd el a kézi öltésekkel ellátott Lavalina bőrkárpit, az Alpina jelzéssel ellátott küszöblemez- és padlószőnyeg, valamint a szintén Alpina grafikát felvonultató digitális műszeregység sem.

A legnagyobb változtatásra azonban a motortérben kell számítani, ugyanis várhatóan bekerül oda egy turbófeltöltővel megtámogatott 3 literes, hathengeres egység, amelytől 46 lóerős teljesítményt és 700 Nm-es csúcsnyomatékot remélhetnek majd a vásárlók. Mindez lehetővé tenné, hogy a sportautó 3.8 másodperc alatt gyorsuljon 0-ról 100-ra, miközben végsebessége majd valahol 303 km/óra körül mozoghat.

Bár sok még a találgatás a pontos számokkal kapcsolatban, az biztosra vehető, hogy a B4 Gran Coupé jelentősen erősebb lesz a hagyományos M440i xDrive-tól, amely 387 lóerős teljesítményt, 500 Nm-es nyomatékot, 4.4 másodperces 100-as sprintet és 250 km/órás végsebességet ígér az ügyfeleknek.

