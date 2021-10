Vizuális szempontból nézve a korábban még ramaty állapotban lévő Jaguar XK150 visszatért eredeti állapotába, leszámítva persze egy-két apróságot, ugyanis bár az autó a gyári Dove Gray fényezést viseli magán, az első és hátsó lökhárítók már nem kerültek vissza rá, mivel Hammond szerette volna, hogy az autó az eredetinél morcosabb, sportosabb és egy kissé ralis megjelenést kapjon.

Hammond az apró részletekre is ügyelt, ezért többek között egy ralis embléma és két bőrcsat is helyet kapott a csomagtérajtón. A munkát a Neil and Anthony Greenhouse csapata végezte, a folyamatok pedig vélhetően nyomon követhetők lesznek Hammond Discovery+-ra érkező új autós műsorában is, amelyet még júniusban jelentett be a csatorna és a sztárműsorvezető.

A Jaguar motorházteteje alatt egy teljesen áttervezett sorhatos erőforrás kapott helyet, és persze érkezett egy új differenciálmű és egy továbbfejlesztett fékrendszer is, hogy az összkép tökéletes legyen.

A váltó esetében Hammond egy modern változat mellett tette le a voksát, ám elmondása szerint a régi Moss váltó is bármikor visszahelyezhető.

