A szlovén székhelyű Akrapovic jó néhány márka izmos modelljét ellátta már saját kipufogórendszerével, erről a listáról pedig a sokak kedvenc kis méregzsákjának titulált Toyota GR Yaris sem maradhatott le.

A mellékelt videón most mindenki meghallgathatja, hogy mire számíthat abban az esetben, ha az Akrapovic rendszere mellett teszi le a voksát.

A poént nem szeretnénk lelőni, de az biztosra vehető, hogy a csalódottságra mindössze csekély esély mutatkozik.

Az igazsághoz persze hozzátartozik az is, hogy a szóban forgó modell esetében egyéb módosítások is történtek, ugyanis a szakemberek eltávolították az OPF részecskeszűrőt, miközben az Eventuri légbeömlője és a motorvezérlő szoftver 1-es szintű átprogramozása is megérkezett a fedélzetre.

