A Toyota áprilisban mutatta meg először a bZ4X elektromos crossover konceptjét, mely most már szériaváltozatként mutatkozik be. Az SUV az első a Toyota bZ (beyond Zero – több, mint Zéró) almárkájának, mely hét modellt fog tartalmazni pár éven belül. A bZ4X nagyjából a RAV4-hez hasonlít méretben és a gyártó e-TNGA villanyautó-platformjára épül.

Amikor 2022 közepén piacra kerül, két verzió lesz belőle a villanymotorok számától függően. Egyikükben csak egy lesz, az első tengelyen, ő 201 lóerőt és 265 Nm-es azonnali nyomatékot biztosít, így kb. 8,4 mp alatt százon lesz és maximum 160 km/h-val tud majd menni.

27 Fotó

Az összkerék-meghajtású bZ4X-nek két motorja van, egy mindkét tengelyen, így összesen 215 lóerős és 336 Nm-es. Ezzel a Toyota szerint 7,7 mp alatt van százon, a végsebesség azonban marad 160 km/h. Érdemes megjegyezni, hogy ez az összkerék-meghajtású rendszer a Subaruval közös fejlesztés.

Mindkét változat egy vízhűtéses, 71,4 kWh-s akkumulátort használ, amire a Toyotánál még nem volt példa. Az alapmodellben a WLTP-szabvány szerint ez 450 km-re jó. Ahogy a gyártó már korábban jelezte, az akkumulátor 10 évnyi vagy 240 ezer kilométernyi használata alatt nem fog a kapacitásából az eredeti 10%-nál többet veszíteni.

A bZ4X lesz az első Toyota a piacon, mely elektromos kormányművel van felszerelve, azaz nincsen mechanikai összeköttetés a kormány és a kerekek között. A gyártó szerint ez biztosabb kormányhasználatot és kevesebb vibrációt jelent. A technológia először csak bizonyos piacokon lesz jelen, opcióként a Tesla szarvkormányához hasonló kormányt lehet majd kérni mellé.

A Toyota az árakat és a kiszállítási információkat később fogja majd közzétenni, ez 2022 közepén lesz esedékes az Egyesült Államokban, Európában, Japánban és Kínában egyaránt.

