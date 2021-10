A felvétel még április 24-én készült, miközben egy Ram 3500-as pickup sofőrje egy Los Angeles-i autópályán haladt.

A felvételen látható, ahogy a pickup a belső sávban halad el a többi sávban lassan haladó autó mellett, majd néhány másodperc múlva egy, a Ram előtt haladó jármű éppen a Ram vezetője előtt sorol át a belső sávba.

Az eset vélhetően emlékeztette a felvétel készítőjét arra, hogy miért is nem érdemes gyorsan elhaladni a lassan haladó forgalom mellett. Mindig fennáll a veszélye ugyanis annak, hogy valaki a lassú sávból hirtelen áttér a gyorsforgalmi sávba – ez most is így történt.

A Ford sofőrje furcsa módon a belső sávba való átsorolást követően a fékpedálra lépett, a Ram pedig mivel nem tudott lelassítani, a terepjáró hátuljának ütközött. Az ütközés ereje azonnal betörte a Ford hátsó ablakát, és üvegszilánkokat küldött a Ram motorháztetőjére és szélvédőjére.

Nyilvánvalóan a Ford vezetője a hibás a balesetért, de felvétel készítője szerint a sofőr ügyvédet fogadott, és megpróbálta bebizonyítani, hogy a Ram vezetője volt a vétkes. Végül a felvételek megtekintése után a Ford vezetője elismerte, hogy ő a hibás.

