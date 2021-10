A kétezres évek elején eltökélt célokkal vágott bele a sportba és a gyártó által létrehozott Revolution széria első tagja 2003-ban debütált a Frankfurti Autószalonon. A 1,6 literes, eleinte 165, majd 215 lóerős motorral szerelt, pályaversenyzésre szánt, 6,5 mósodperc alatt százon lévő autó végül nem élhette meg aranykorát.

A sorozat egész sokáig bírta, de 2008-ban befuccsolt. A gyártó kihátrált a széria mögül, a pénz pedig elfogyott, ráadásul jött a válság is. Ekkoriban azonban már tervben volt a harmadik generációs Revolution-autó, ami még sportosabb alapokon készült és a karosszériát Párizsban be is mutatták.

A tervek szerint a csővázas, farmotoros gépsárkány lelkét a Renault 245 lóerős 2 literes turbófeltöltős motorja, vagy opcionálisan a Nissan által szállított 3,7 literes, 350 lóerős V6-os motorja jelentette volna.

A gyári adatok szerint csupán 1103 kilogrammot nyomott volna és a bemutatást egy évvel későbbre tervezték, de ebből semmi nem lett.

