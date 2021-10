A Mercedes portfoliójának egyik legöregebb darabja az SL, mely már közel 70 éves. Az R232-es modell is megérkezett, komoly különbségekkel öregedő elődjéhez képest, konkrétan szinte minden megváltozott: a platformtól az arculaton át a technológiáig az új Sport Leich 2022-re újragondolja a roadster receptjét.

A GT roadster utódját is jelentő új SL kikerült a Benz alól és már csak AMG-modellként árulják. Külseje követi a márka legújabb arculatát, élesebb ábrázatán baljósan nyújtózkodnak a Panamericana hűtőrács függőleges vonalai, oldalain a CLS-hez hasonló szögletes fényszórókkal.

A lesimult oldalsó rész kipattintható kilincseket kapott és azzal, hogy a fémből készült tetőlemezről háromrétegű vászontetőre váltottak, a mérnökök 21 kilót is meg tudtak spórolni. A fűtött hátsó ablakkal együtt 15 mp alatt nyitható vagy csukható a tető 50 km/h alatt. Mivel jelentősen könnyebb lett a tető, az autó súlypontja is lejjebb került, így jobban kezelhető.

Hátul négy kipufogó fog közre egy diffúzort, jelezve, egy nagy teljesítményű AMG-modellt látunk. A szélesebb lámpák impozánsabbá teszik a kocsi hátsó felét, az állítható spoiler pedig szépen egybeépült a csomagtérajtóval és hatféle módja van. És ha már aerodinamika, egy külön erre kigyúrt opciós csomagot is készített a gyártó, izmosabb lökhárítókkal, állítható elemekkel a padlólemezen és vaskosabb diffúzorokkal.

A már júliusban megismert bőrborítású utastér a legfrissebb MBUX-infotainment rendszert kapta 11,9 colos képernyővel, mely előre van döntve, hogy könnyebb legyen használni, mellé egy 12,3 colos, teljesen digitális műszerközpont érkezett.

Ahogy egy Mercedes-kabriótól elvárnánk, az Airscarf rendszernek hála közvetlenül a fejtámlából érkezik meleg levegő az ember nyakába szükség esetén, ráadásul ez az alapfelszereltség része, csakúgy, mint az AMG Performance kormánykerék és az elektromosan állítható AMG sportülések.

Az új SL 55 és SL 63 kiszerelésben érkezik, mindkettőben egy négyliteres, biturbós V8-as termel, előbbiben 475 lóerőt és 700 Nm-t, utóbbiban 583 lóerőt és 800 Nm-t. Debütál azonban a modellnél az összkerék-meghajtás, azaz a 4Matic+ állítható nyomatékelosztással és elektromechanikus kuplunggal, mely közvetlenül összekapcsolja a hátsó tengelyt az első kerekekkel. A váltó kilencsebességes és automata.

Az SL 55-ben opciós, az SL 63-ban alapfelszereltség az elektromos önzáró differenciálmű is, mely nagy sebességű kanyarokban növeli a 8-as kabrió BMW riválisának tapadását. A hátsókerék-kormányzásnak hála a kanyarokat is gyorsabban veszi be. A cég az árról és arról, hogy mikor lesz megvásárolható a modell, nem árult el újdonságot.

