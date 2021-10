Az új Ulysse és Scudo is kapható hagyományos és elektromos motorokkal és valószínűleg a korosodó Fiat Talentót váltják majd, mely a Renault Traffic, a Nissan NV300 és az Opel Vivaro rokona volt. A személyszállításra alkalmas Ulysse 6-9 üléssel szerelhető fel így nagy családok utazása mellett üzleti utakra is megfelel. A Scudo is több kiszerelésben kapható.

Ahogy az már kívülről látszik, a Fiat Scudo és Ulysse nagyon közeli rokonai a Peugeot Expert/Traveller, a Citroën Jumpy/SpaceTourer, az Opel/Vauxhall Vivaro/Zafira Life, és a Toyota Proace/Proace Verso. Ahogy ők is, a Fiat újdonságai is az EMP2-re épültek, a karosszériapanelek nagy része, a hűtőrács, a fényszórók és a logók különböznek csak.

A belsőégésű motorral hajtott változatok csak dízelmotorokat kaptak, hatsebességes manuális vagy nyolcsebességes automata váltóval, az első kerekeket hajtva. Az elektromosak egy 136 lóerős villanymotort és egy 50 vagy 75 kWh-s akkumulátort kapnak. A Stellantisnál már vannak hidrogénes furgonok is, így ezek érkezése sem zárható ki a jövőben.

Ha a két név ismerős, az azért van, mert az Ulysse 1994 és 2002, a Scudo 1996 és 2016 között már létezett a PSA-csoporttal való együttműködés részeként. Ahogy azok, úgy az új modellek is a Stellantis francia, horaini gyárában fognak készülni. A Scudo 2021 végén vagy 2022 elején lesz megvásárolható, az Ulysse egy kicsit később.

