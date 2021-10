Amikor a C8-as Corvette 2019-ben bemutatkozott, le voltunk nyűgözve teljesítményétől. 0-100 km/h-n már az alap Stingray olyan gyors volt, mint az előző ZR1, így nagy reményeket fűztünk a jövőbeni modellekhez. A következő lépés a C8-as középmotoros utazásában az új Z06-os, de ez nem lépés lett, hanem konkrétan rúdugrás.

Hogyan máshogy nevezzünk 670 lóerőt 8400-as fordulatszámon? Az LT6 V8, mely a Chevrolet szerint a sorozatgyártott autók történetének legerősebb V8-as szívómotorja ezt tudja. Az 5,5-literes erőforrás csurig van alumíniummal és hivatalosan 8600 percenkénti fordulatszámot bír. Még a csúcsnyomatékot (623 Nm) is el tudja vinni 6300-as fordulatig. Ilyen motor maximum a C8.R versenyautóban van, nem is csoda, hogy 2,6 mp alatt százra gyorsul.

Természetesen ahhoz, hogy ne süljön meg, jobban kell hűteni a motort. A Z06 teaserképein még nem láttunk nagy különbségeket a Stingrayhez képest, de az ábrázata megváltozott, egy középső kamrában fut össze a levegő – ilyen „léggyűjtőből” van öt is az autón. Szélesebb is lett a jobb kezelhetőség érdekében és azért, hogy az oldalsó légbeömlők több levegőt nyeljenek. Hátul is új arculat foglalja magába a négy kipufogót, melyeknek finomhangolásán két évet dolgoztak a mérnökök, hogy úgy szóljon, ahogy Corvette még soha.

31 Fotó

Mindenki az új motorról beszél, de ez csak egy része a Corvette teljesítményének. Mivel szélesebb a modell, a mérnökök nagyobb keréktárcsákat tudtak rá tenni, elől 20, hátul 21 colosakat, amire szintén nem volt még példa a modell történetében. Akinek a gyári szett nem tetszik, azok még hétféle opcióból választhatnak.

A felfüggesztést is Z06-ra konfigurálták, de úgy, hogy a sofőrnek mind közúton, mind versenypályán iszonyatos lehetősége van a variálásra. A fékeket elől hatszelepes Brembókra cserélték, 14,6 colos tárcsákra fognak rá itt, míg hátul 15 colosra nőttek. Opcióként karbon-kerámiaötvözetből is kérhetőek, ez kicsivel nagyobb, 15,7 colos féktárcsákkal érkezik elől és 15,4 colosokkal hátul. A kocsi váza annyira merev, hogy a cég úgy árulja a kabrióváltozatot, hogy nem kell azt megerősíteni.

Az aerodinamikai elemek közül elől a splitter, hátul a szerény szárny emelendő ki, utóbbi szélére lehet rakni egy fix elemet, mely növeli a leszorítóerőt, bár mi azt gyanítjuk, hogy akinek leszorítóerő kell, az inkább a szénszálas aerocsomagot fogja választani, amiben nagyobb splitter, a padlólemezre szerelt terelők és egy nagyobb hátsó szárny van.

Aki viszont a Z07 Performance Package-re szavaz, az eddig említettek mellett még kap például egy FE7 felfüggesztést, a Michelin Sport Cup 2 R ZP gumiszettjét, melyeket kifejezetten a Z06-ra terveztek és további keréktárcsákat, melyek között könnyebb, szénszálas opció is van.

Sajnos a pontos végsebességet a Chevrolet nem árulta el, de a nyolcsebességes duplakuplungos váltóval és a 2,6 mp-es százas sprint alapján a 320 km/h biztosan meglehet neki. A gyártás, ha a chiphiány, koronavírus, esetleg a világvége nem szól közbe, 2022. nyarán kezdődik majd el, az árakat is valamikor ekörül fogjuk megtudni.

