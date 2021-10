Az európai sofőrök 36 százaléka nem érzi magát fekészültnek a téli autózásra idén, és több mint negyedük (27 százalék) mondta azt, hogy nem érti vagy nem használja autója kiegészítő biztonsági funkcióit a téli vezetéshez - derül ki a Nissan kutatásából a Lulop.com szerint.

Az évszakváltás azt is jelenti, hogy a sofőrök egyre több időt töltenek a volán mögött sötétben. Az európai autósok több mint fele számára a téli kihívások már most aggodalomra adnak okot, és 45 százalékuk azt kívánja: bár felkészítették volna őket a rossz időben való vezetésre is.

Marco Fioravanti, a Nissan Europe terméktervezési alelnöke elmondta: a felmérés alapján az európai sofőrök 55 százaléka mondott már le vagy halasztott már el utazást a rossz időjárási körülmények miatt.

A nappali órákban a heves havazás vagy eső ronthatja a látási viszonyokat, és az autósok 49 százaléka nem érzi magát teljesen magabiztosnak a fényszórók útviszonyokhoz való igazításában. A fényszórók magasságának beállítása is problémás: a járművezetők mindössze 59 százaléka számára nem okoz kényelmetlenséget, ha saját magának kell beállítania azt.

Ráadásul a OnePoll által megkérdezett 6000 brit, francia, német, spanyol és olasz sofőr 52 százaléka azt sem várja meg, hogy a szélvédő teljesen páramentessé váljon, mielőtt elindulna, amivel veszélybe sodorhatják önmagukat és másokat is.

Havas vagy esős időben szükséges megtenni bizonyos óvintézkedéseket, ám az európai autósok kétharmada nem szokta fékjeit ellenőrizni télen, és 37 százalékuk még csak nem is vezet lassabban.

