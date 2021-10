Egy megkímélt példány még ma is megtalálható Japánban, sőt, el is adják most szinte nullkilométeresen, de cserébe hajmeresztő, közel négymilliárd forintos árat tűztek ki neki – nettó.

Ez a konkrét 1998-as Porsche GT1 Strassenversion fehérre van festve, de utasterében a fekete dominál. A 996-oshoz hasonló fényszórói vannak és szélesített karosszériáját extra aerodinamikai elemekkel és hatalmas légbeömlőkkel egészítették ki. Bár nem olyan ritka, mint a még könnyebb GT1-98 Strassenversion, a legtöbb gyűjtő így is bármit megtenne érte.

A 3,2-literes, vízhűtéses, biturbós boxermotort 710 lóerősre húzták, ami komoly fejlődés az alapmodell 544 lóerejéhez képest. Ezt az erőt egy kézi váltó küldi a hátsó tengelyre. A gyári darab 3,7 mp alatt van százon és akár a 310 km/h-t is elérheti, de ami a legszebb benne, hogy mindössze 787 km-t futott.

Az autót a BTC Auction Cars közreműködésével a James Edition hirdette meg. Amennyiben valóban kifizetik érte a többmilliárd forintos árat, akkor sem lesz a világ legdrágább Porschéje, ugyanis egy 1971-es 917K versenyautó 4,3 milliárd forint körüli áron került új gazdához.

