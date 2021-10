Az autógyártó nemrégiben nyújtott be szabadalmi jogok iránti kérelmet egy behúzható kipufogórendszerre. A CarBuzz szúrta ki először a behúzható kipufogórendszert, amelyet a terepjáró képességek javítására tervezték. A kipufogóvégek ugyanis meglehetősen alacsonyan lógnak lefelé, ami azt jelenti, hogy terepezés közben sérülékenyebbek. A Ford szabadalmi kérelmében megjegyezte, hogy a lejtőkön való közlekedés során gyakran lehorzsolódhatnak vagy deformálódhatnak, ami korántsem ideális.

A Ford által javasolt megoldás egy, a rendszer többi részétől különálló kipufogóvég, amelyet az autógyártó által „kipufogóvég visszahúzó modulnak" nevezett egységre szerelnek. Ez egy csatlakoztatott villanymotor segítségével lehetővé teszi, hogy a kipufogóvég előre és hátra mozogjon. A modul a mozgást is korlátozza, így a kipufogóvég egyik irányba sem csúszhat túl messzire.

Az elképzelés lényege, hogy meredek emelkedő esetén a vezető visszahúzhatja a kipufogóvéget, hogy nagyobb távolságot biztosítson, majd normál vezetés esetén kihúzhatja azt.

A CarBuzz megjegyezte, hogy az Egyesült Államokban és Németországban is benyújtották a szabadalmi kérelmeket, ami arra utal, hogy az Egyesült Államokban és Európában is értékesített járművön is tervezik a behúzható kipufogó használatát.

Mint minden szabadalmi bejelentés esetében, itt is lehetséges azonban, hogy a Ford egyszerűen csak egy olyan ötletet akar levédetni, amelynek a felhasználására még nincsenek határozott tervei. Az autógyártók gyakran szabadalmaztatnak olyan ötleteket, amelyek valamilyen oknál fogva soha nem kerülnek gyártásba.

Mindeközben mikor már azt hittük, egy hajszálra van a Tesla Cybertruck a sorozatgyártástól, könnyen lehet, újabb fordulat következik. A részletekről itt írtunk.