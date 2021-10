Mi kell egy tank megépítéséhez? Ennek a Youtubernek csak egy használt Mitsubishi Delica Van és lenyűgöző fafaragó képesség kellett ahhoz, hogy valóra váltsa fia álmait, aki mindenképpen szeretett volna egy tankot. Ez az apa elővette minden kreativitását, és valami elképesztőt épített. Ebben a nevetséges építkezésben egy használt Mitsubishi furgonból egy nagyon meggyőző harckocsit varázsolnak egy egyedi elképzelésnek és kiterjedt módosításoknak köszönhetően.

Az inspirációt ehhez az építményhez a World of Tanks nevű népszerű online háborús játék adta. Ebben a játékban az online versenyzők a második világháború korszakának különböző típusú páncélozott járműveivel küzdenek meg egymással. A Youtuber ND – Woodworking Art és fia egyértelműen lelkes rajongók, mivel ez inspirálta őket arra, hogy egy Mitsubishi Van-t átalakítsanak egy működő EBR 105-össé a World of Tanks játékból.

Az EBR 105 egy kerekes francia felderítő jármű volt, amelyet gyors mozgásra terveztek, miközben erős tűzerővel rendelkezett. Az EBR 105 összesen 8 kereket használ. Az első és a hátsó mindkét oldalon gumiabroncs volt, amelyek nitrogéncellákat használtak. A középső két kerék mindkét oldalon fém volt, amely segíti a terepen való tapadást. Az EBR 105 a gumikerekeit könnyű terepen használta a sebesség fenntartására, és csak akkor támaszkodott a további fémkerekekre, amikor a dolgok nehezebbé váltak. Ez azt jelentette, hogy sima aszfalton az EBR 105 körülbelül 100 kilométer/órás sebességet tudott elérni.

Az EBR 105 soha nem állt nagyszabású katonai szolgálatban, de a közelmúltban a World of Tanks videojátéknak köszönhetően népszerűvé vált.

