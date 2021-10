A kaliforniai vállalat szeptemberben egy előszériás 21C-t vitt az austini Circuit of the Americas pályára, és Joel Miller autóversenyzővel a volán mögött 2:11:33-as időt ért el az 5,5 kilométeres pályán. A köridőt több GPS-rendszerrel is ellenőrizték, és összehasonlítható a Ferrari 488 Challenge versenyautók által elért időkkel.

Czinger szerint ez a körrekord a szériaautók számára a texasi pályán, és megjegyezte, hogy a 21C megdöntötte a McLaren P1 által felállított 2:17:12-es eddigi rekordot. A rekordkísérlethez használt autó azonban nem szériaautó volt, mivel Czinger csak 2023-ban tervezi a kiszállítások megkezdését.

Czinger azonban elmondta, hogy az autó megegyezett a tervezett szériamodellekkel, teljes belső térrel és közúti használatra alkalmas Michelin Pilot Sport Cup 2R abroncsokkal – írja a Motor Authority.

Czinger korábban egy 21C prototípust vitt a Laguna Seca Raceway-re, ahol Miller 1:25,44-es leggyorsabb kört futott vele. Ez több mint két másodperccel gyorsabb, mint a McLaren Senna által felállított, szériaautókra érvényes rekord.

A 21C-t egy egyedi tervezésű, 2,9 literes, duplaturbós V8-as motor és egy elektromos motorokból álló trió készteti az elképesztő köridők elérésére. Két motor az első kerekeket hajtja, míg a V8-as egy 7 fokozatú automatizált kézi sebességváltón keresztül a hátsó kerekeket (a harmadik motor generátorként működik). A benzin és az elektromosság együtt összesen 1233 lóerőt produkál.

A Czinger a lenyűgöző köridők mellett 1,9 másodperces 0-62 km/órás időt és 281 km/órás végsebességet is megmutatott. Czinger azt is állítja, hogy a karosszéria 614 kg leszorítóerőt generál 100 mérföld/órás (161 km/h) sebességnél.

A 21C 3D-nyomtatással készült alkatrészeket is tartalmaz, amelyek rugalmasabb gyártást tesznek lehetővé, és segítenek a súlycsökkentésben – állítja a vállalat. A 21C monocoque szerkezete mindössze 120 kilogrammot nyom, míg az egész autó állítólag 1200 kilogramm tömegű.

A Czinger mindössze 80 példányt tervez gyártani a 21C-ből, darabonként 2 millió dolláros induló áron. A vállalatról ismert, hogy legalább három további modell van a tervezőasztalon, az első várhatóan a 21C gyártásának megkezdése után jelenik meg. Ezek a további Czingerek olcsóbbak lesznek, mint a 21C, de még mindig meglehetősen exkluzívak.

Mindeközben mikor már azt hittük, egy hajszálra van a Tesla Cybertruck a sorozatgyártástól, könnyen lehet, újabb fordulat következik. A részletekről itt írtunk.