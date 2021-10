Szóval vissza a jövőbe a Porsche Taycannal? Nos, ez még nem lehetséges, de a szükséges 1,21 gigawattos teljesítményszintet nemrég érték el az Electrify America And IONITY töltőhálózatok. A Porsche egy videóval ünnepli mindkét, a Volkswagen-csoporthoz köthető hálózat kiépítését, amely a Vissza a jövőbe és a DeLorean időgépre is emlékezik.

"Nem is olyan régen az 1,21 gigawatt hasznosítása egy Vissza a jövőbe utazást jelentett. Ma az 1,21 gigawatt hasznosítása egy kicsit kevésbé feszült és sokkal praktikusabb, mivel a Porsche Taycan számára könnyen elérhető töltők gyorsan bővülő hálózatában található".

Az Electrify America hálózata az Egyesült Államokban jelenleg 670, míg az IONITY mintegy 372 töltőállomással rendelkezik. Az egyedi gyorstöltők együttes száma meghaladja a 4800-at, melyek többsége akár 350 kW-os töltési teljesítményre is képes.

A Porsche Taycan esetében a gyorstöltés körülbelül 270 kW-os csúcsteljesítménnyel lehetséges (800 V-os töltő használata esetén). A gyártó szerint az 5 százalékos töltöttségi állapotról 80 százalékos töltöttségi szintre történő feltöltés körülbelül 22 percet vesz igénybe.

