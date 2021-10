A Honda által közzétett képek alapján is egyértelmű, hogy jóval agresszívabb lesz a gyengébb változatoknál, de ahogy a képeken is látszik, a jelenlegi darabnál így is szelídebb lehet.

A legújabb Civic mindenesetre remek kiindulópont az új Type R-nek is, mert érettebb és kifinomultabb elődjénél. Ez azt jelenti, hogy az új Type R-en sem lesznek ott az előző generáció rákolló-szerű hátsó lámpái ás az elsők is kisebbek lesznek, LED-sorral összekötve.

Elől a prototípusokról a motorháztetőn lévő légbeömlő is hiányzott, ahogy a splitter is visszafogottabb itt, míg a hűtőrács megnagyobbodott és a nyolcas Civic Type R borzalmas állégbeömlői is eltűntek.

Hátul is van különbség a Kolesa renderképein, az új Type R szárnya például kisebb és magasabbra került. A három kipufogó megmaradt, de a kettő nagy oldalt-egy kicsi középen felállás helyett itt a középső lesz a kisebb. A hajtásláncról nem szolgálnak újdonsággal az oroszok, így továbbra is csak gyaníthatjuk, hogy a jelenlegi kétliteres turbónégyes erősebb változatát kapjuk majd.

