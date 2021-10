Mi az AI DRIVR videójának megtekintése után úgy is voltunk vele, hogy kicsit talán túlságosan is élethű. A Teslás videós már hónapok óta vesz részt az FSD bétatesztjén Model S-ével és több videót is posztolt már arról, hogyan próbál valós élethelyzetekkel megbirkózni a program, legújabb videója alapján pedig a szoftver 10.2-es verziója minden eddiginél magabiztosabb.

Először is sokkal jobban jósolja meg a többi jármű viselkedését és nem mozdulataik alapján reagál, ami a hasonló rendszerekkel az egyik legnagyobb probléma. Egy levélszállító kamion megfordulásakor például nem az első részben keletkező résen próbálja magát áttuszkolni, hanem megvárja, míg a kamion elhajt.

Más helyzetekben is meglepően nyugodt a rendszer. egy berkeley-i út egyik kereszteződésnél már akkor elindul, amikor a keresztbe hajtó sofőrök már mennek el, ahogy egy ember is tenné, sőt, egy ilyen esetben még be is vág egy Prius elé, ahogy egy siető ember tenné – természetesen a Toyota sofőre nem volt ennyire lelkes emiatt.

A Model S a megállásra buzdító táblákat is emberi módon kezeli, nem áll meg teljesen, de azért megfigyeli, hogy tiszta-e a terep jobbkanyar előtt. Magyarán biztonságosan viselkedik, bár egy rendőr egy ilyenért megállítana, ahogy az sem túl okos, hogy a kerékpárosoknak úgy ad helyet, hogy áthúzódik a szembesávba, még ha jön valaki is ott.

A Teslát sok kritika érte, amiért a részletes térképek és lidarok helyett (melyek Elon Musk szerint „buták, drágák és feleslegesek”) saját kamerarendszerükre támaszkodnak. Ehelyett egy neurális hálózat kiépítésével szeretnék a Tesla-sofőrök viselkedése, illetve tapasztalatai alapján fejleszteni a szoftvert.

Bár Musk maga is elismerte augusztusban, hogy az FSD bétaverziója „nem olyan nagy durranás”, a videó alapján szűk utcákon is elég jól tud megbirkózni bonyolultabb feladatokkal is. Nem tökéletes azonban, ha megzavarodik, akkor elég furcsán vándorol a sávok között és pár alkalommal a sofőrnek át kellett vennie a kormányt.

